 

В Кремле назвали неправдой заявления Киева о якобы переносе столицы России вглубь страны

15.03.2023, 14:32, Новости дня
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Заявления Киева о якобы планах переноса столицы РФ вглубь страны не соответствуют действительности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал заявления секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, подчеркнув, что это ложь, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле назвали идею президента Украины Владимира Зеленского о «переименовании РФ в Московию» нелепым курьезом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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