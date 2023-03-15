 

«Москвич» заявил о планах продавать автомобили в Симферополе и Сочи

15.03.2023, 14:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания-производитель автомобилей модели «Москвич» готовится к старту продаж в Симферополе и Сочи, сообщил гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин в эфире «Россия-24».

По его словам, виден интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов. Он добавил, что компания сейчас присутствует в 23 городах и представлена 52 дилерских центрах, передает ТАСС.

В ближайшее время откроется по одному дилерскому центру в Москве, Сочи и Симферополе.

Ранее о старте продаж модели «Москвич 3» в начале марте говорил мэр Москвы Сергей Собянин. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08.20 / Американцы обвинили Трампа в инциденте с участием военных РФ и США в Сирии

13.11.20 / Локдаун в Украине введут после запуска протоколов сортировки больных COVID-19 – Радуцкий

08.10.21 / Волянский: Оральная вакцина не защищает от второго типа полиомиелита. От всех трех типов вируса детей защитит только укол ИПВ

29.09.21 / Песков заявил о возможности участия Путина в саммите по Афганистану

19.12.20 / Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от COVID-19

20.12.20 / Рекордное число случаев заражения коронавирусом выявили в Британии

02.06.21 / Обозреватель El País – европейские санкции против Белоруссии подтолкнут Минск в объятья Москвы

17.09.20 / Без предвзятости и политики — группа учёных намерена докопаться до истоков происхождения коронавируса

10.11.20 / РДШ и Black Star выпустили клип ко Дню полиции

05.03.22 / Зеленский: Будапештский меморандум для Украины «уже сгорел»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика