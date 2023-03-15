 

Глава администрации Мелитополя Данильченко сообщила о гибели владельца взорванного автомобиля Ивана Ткача

15.03.2023, 5:11, Новости дня
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В больнице от полученных ранений скончался Иван Ткач – владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля, сообщила глава администрации города Галина Данильченко.

О гибели Ткача от полученных ранений сообщили в местных экстренных службах, передает ТАСС.

Данильченко сообщила в Telegram, что Ткач стал жертвой «вероломной террористической атаки», а «фашистский киевский режим» в очередной раз нанес удар по мирным жителям.

Напомним, в результате взрыва были госпитализированы мужчина и женщина. По предварительной оценке, мощность взрывчатки соответствовала 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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