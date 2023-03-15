 

Бывший офицер разведки американской морской пехоты Риттер предсказал каждому украинскому военному смерть, ранение или плен

15.03.2023, 2:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ближайшие месяцы каждый украинский военный, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или попадет в плен. сообщил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of заявил, что говорит о «сотнях тысяч человек». Он считает, что украинские войска не смогут преодолеть российские оборонительные рубежи, так как наступление обернется для них «ужасающими потерями». По мнению Риттера, летом станет ясно, что Украина потерпела поражение – у нее закончатся как боеприпасы, так и мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».

Напомним, Риттер заявил, что западные страны не могут решить проблему нехватки боеприпасов у Украины. Когда боеприпасов не останется, для Украины «все будет кончено», сказал он.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.21 / От коронавируса полностью вакцинированы более 90% работников школ – Шкарлет

28.12.20 / В Boeing оценили востребованность российского самолета МС-21

14.03.21 / Выборы-2021: Лидеры трех партий отправились по регионам для подготовки к думской кампании

27.08.20 / В Украине обновили карантинное зонирование. Ивано-Франковск попал в “красную” зону

16.02.22 / “Грудь красивая”, “На такую фигуру хочется смотреть и смотреть”. 45-летняя Бадоева позировала в купальнике

25.12.21 / Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

05.11.20 / Защита по делу MH17 потребовала допросить Авакова

08.04.21 / Газпром возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»

29.08.20 / Михалок назвал Лукашенко нелегитимным, а белорусских силовиков – бешеными псами

17.08.21 / В ЕР займутся проверкой готовности школ к учебному году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика