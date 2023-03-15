 

New York Times сообщила об отсутствии оружия на упавшем в Черное море американском беспилотнике MQ-9

15.03.2023, 2:25, Новости дня
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Американский беспилотник MQ-9, который упал в Черное море, не был оснащен оружием, сообщил чиновник Пентагона высокого ранга.

Сообщается, что беспилотники MQ-9 «могут нести ракеты Hellfire», но на упавшем БПЛА их не было. Беспилотник, по словам чиновника, находился в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от Крыма, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В Пентагоне заявили, что утром БПЛА взлетел с территории Румынии. Уточняется, что разведывательные миссии такого рода проводятся в течение девяти-десяти часов.

Напомним, российский посол в США Анатолий Антонов, которого вызвали в Госдеп из-за инцидента с БПЛА, заявил, что тот находился в зоне специальной военной операции с выключенными транспондерами. Он назвал полет MQ-9 провокацией и подчеркнул, что российские истребители не использовали оружие против БПЛА.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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