Путин: США был выгоден теракт на «Северных потоках»

Вашингтону был выгоден теракт на «Северных потоках», потому что теперь он может поставлять в Европу свой куда более дорогой сжиженный природный газ, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Надо всегда искать тех, кто заинтересован. А кто заинтересован? Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы – для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного – на 25-30% – дороже, чем российский», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее Путин назвал чушью причастность украинских активистов к взрывам на «Северных потоках». По его словам, взрывы такой мощности на такой глубине могут осуществить только специалисты, подержанные всей мощью государства.

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