Доцент Вознесенский: Вероятность перехода COVID-19 в разряд сезонных уже в этом году очень велика

Очень велика вероятность того, что COVID-19 уже в этом году перейдет в разряд сезонных и перестанет быть пандемическим вирусом, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

Вознесенский сообщил РИА «Новости», что это происходит благодаря накоплению «иммунной прослойки» – часть людей сделали вакцину, часть – уже переболели, поэтому заболеваемость снижается.

По его словам, подъем заболеваемости в осенне-зимний период характерен для всех острых респираторно-вирусных инфекций. Этот период завершается, снижается и заболеваемость всеми ОРВИ, включая грипп и COVID-19.

COVID-19, считает Вознесенский, может уже в этом или следующем году перейти в разряд сезонных заболеваний. После этого он перестанет считаться пандемическим вирусом, отметил доцент, добавив, что произойдет это только в случае, если не последует значимой мутации вируса.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду на завершение пандемии коронавируса в 2023 году.

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