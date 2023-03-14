Кремль: Путин проведет мероприятие по случаю воссоединения Крыма с Россией

Российский лидер Владимир Путин в связи с годовщиной воссоединения Крымской территории с Россией проведет мероприятие, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, накануне праздничного дня Путин проведет субстантивное совещание, а 18 марта (день годовщины) пройдут несколько приуроченных в этому дню мероприятий с участием президента, передает ТАСС.

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский снова заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

В Кремле исключили возможность «возвращения» Крыма Украине, а опрошенные американским телеканалом NBC жители Крыма заявили, что готовы защищать полуостров в случае попытки нападения Украины.

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