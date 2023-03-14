Ветеран ВС США Дрейвен: Раненых украинских военных следует награждать медалью НАТО и портретом Зеленского

Каждого раненого украинского военнослужащего в качестве напоминания о целях конфликта в Украине следует награждать медалью НАТО с американским флагом и портретом Владимира Зеленского, сообщил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

Дрейвен написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что Зеленский на этом портрете должен держать мешки с деньгами, передает РИА «Новости».

По словам американского ветерана, это необходимо, чтобы напомнить украинцам, за что они сражаются.

Также Дрейвен заявил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинцы перестали сражаться «вопреки своим интересам и от имени Запада».

Ранее Дрейвен заявлял, что Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада.

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