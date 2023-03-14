 

МО Азербайджана: Позиции армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз

14.03.2023, 10:15, Новости дня
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Минобороны Азербайджана сообщило во вторник об обстрелах позиций вооруженных сил республики на границе с Арменией и в Карабахе.

По сообщению ведомства, позиции азербайджанской армии с перерывами подвергались обстрелу 19 раз с вечера 13 марта до утра 14 марта, передает ТАСС.

В Минобороны уточнили, что армянские военные вели огонь из стрелкового оружия по позициям азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф и Тезекенд Дашкесанского района, Истису и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, Джагазур Лачинского района.

Также были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Ходжалинского района.

По данным Минобороны, подразделениями азербайджанской армии «приняты адекватные ответные меры».

Ранее в МИД Армении заявили, что действия азербайджанской диверсионной группы, в результате которых погибло три человека, являются терроризмом.

Напомним, в районе Хайпалу диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. Трое сотрудников полиции погибли, еще один находится в больнице.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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