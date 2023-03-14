 

Росгвардия обнаружила в ЛНР радиозонд диверсантов, передающий разведданные

14.03.2023, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По сообщению ведомства, в ходе разведки местности был обнаружен прибор, по предварительным данным, являющийся метеозондом, который противник адаптировал для передачи разведданных, передает ТАСС. Бойцы Росгвардии выявили место выхода на связь спутникового комплекса «Иридиум» (американский оператор спутниковой связи) и передали координаты спецназу.

Найденный прибор передали специалистам для дальнейшего изучения.

Ранее спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ, среди которых были наводчики ВС Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03.23 / У берегов Японии обнаружили второй неизвестный шар

18.02.22 / “Шаг вперед”. Сакварелидзе считает, что Раде следует провести заседания в Мариуполе, Краматорске и Славянске

03.12.21 / На основе отрицательного ПЦР-теста из лаборатории “Новая диагностика” можно сгенерировать COVID-сертификат в “Дії”

13.08.20 / Собянин предупредил москвичей об обязанности носить маски в ближайшие месяцы

05.02.22 / Столтенберг обсудил с Макроном и главой ЕК возможные санкции против России

01.02.22 / Жителя Красноярского края приговорили за убийство и расчленение жены

30.12.20 / “Папа-юморист – горе в семье”. Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло

22.01.22 / Эксперт: Дипломатам на переговорах с США даны предельно жесткие инструкции

16.05.21 / Шендерович: Палестинский народ жалко: он в заложниках у убийц. Палестинец, замеченный в симпатии к евреям, будет уничтожен

10.08.20 / Наблюдатель МПА СНГ заявил о провокационном характере протестов в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика