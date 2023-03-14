Росгвардия обнаружила в ЛНР радиозонд диверсантов, передающий разведданные

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По сообщению ведомства, в ходе разведки местности был обнаружен прибор, по предварительным данным, являющийся метеозондом, который противник адаптировал для передачи разведданных, передает ТАСС. Бойцы Росгвардии выявили место выхода на связь спутникового комплекса «Иридиум» (американский оператор спутниковой связи) и передали координаты спецназу.

Найденный прибор передали специалистам для дальнейшего изучения.

Ранее спецслужбы и Росгвардия задержали в ЛНР более 20 пособников СБУ, среди которых были наводчики ВС Украины.

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