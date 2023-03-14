 

Французский политик Филиппо: Крах крупнейших западных банков приведет к третьей мировой войне

14.03.2023, 9:12, Новости дня
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Крах крупнейших западных банков приведет к финансовому хаосу, который послужить началом третьей мировой войны, сообщил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Филиппо написал на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse разваливается, а вслед за ней и парижская фондовая биржа. Американский банк Western Alliance, по его словам, претерпевает крах, котировки банков приостановлены, передает РИА «Новости».

Олигархия, предостерег французский политик, ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. «Это историческая константа!» – подчеркнул он.

Филиппо ранее не раз критиковал Запад за поддержку Украины и поставку этой стране военной техники, что, по его словам, только затягивает конфликт.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о масштабном кризисе, который переживает финансовый сектор США, и его причинах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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