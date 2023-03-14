Певца Александра Розенбаума экстренно прооперировали в Красноярске

В Красноярске был госпитализирован и спешно прооперирован певец Александр Розенбаум, его здоровью ничего не угрожает.

В Telegram-канале «112» отмечается, что артист находится в отделении сосудистой хирургии, он поступил в больницу в крайне опасном состоянии.

Уточняется, что Розенбаум почувствовал сильную боль в ноге, вызвал врачей, которые обнаружили тромб и приняли решение об операции. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Ранее Розенбаум прибыл в Красноярск с выступлением в Красноярской туберкулезной больнице № 1, чтобы поздравить с профессиональным праздником сотрудников уголовно-исправительной системы.

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