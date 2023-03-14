Дело завели на создателя банды Данияра Шанова, 20 лет обиравшей бизнесменов и жителей Приморья

Уголовное дело возбуждено на криминального авторитета из Хасанского района Приморья Данияра Шанова, который создал банду, 20 лет обиравшую бизнесменов и грабившую население, сообщил источник в силовых структурах региона.

Как сообщил источник РИА «Новости», СК по региону возбуждено уголовное дело в отношении криминального авторитета Хасанского района Данияра Шанова, которому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 209 УК РФ по факту создания устойчивой вооруженной группы.

По его словам, члены банды Шанова, или «данияровцы», с 2003 года по настоящее время вымогали у предпринимателей деньги под предлогом «обеспечения безопасности» занимались вооруженным грабежом населения, захватывали имущество рядовых граждан и организаций, покушались на убийство.

Ранее суд во Владивостоке назначил от пяти с половиной до 15 лет лишения свободы четверым участникам организованной преступной группы, которые заставляли девушек заниматься проституцией.

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