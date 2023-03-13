 

Премьер Грузии Гарибашвили обвинил президента Украины Зеленского в поддержке деструктивной массовой акции в Тбилиси

13.03.2023, 0:59, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента Украины Владимира Зеленского и «каких-то несчастных лузеров» в поддержке деструктивной акции в Тбилиси с участием нескольких тысяч человек и вмешательстве во внутренние дела республики.

Говоря о Зеленском, премьер-министр Грузии сообщил в эфире телеканала «Имеди», что находящийся в состоянии войны человек находит время и откликается на проведенную в Тбилиси деструктивную акцию, проведенную несколькими тысячами людей, это прямое доказательство того, что он включен, он мотивирован, чтобы здесь тоже что-то произошло, изменилось, передает ТАСС.

Гарибашвили также добавил, что с заявлениями по Грузии вышел мэр Киева Виталий Кличко, бывший адвокат Марк Фейгин (признан в РФ иноагентом) и какие-то другие непонятные люди, украинские политики, вышел лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия и «какие-то несчастные лузеры», которые говорят о том, что в Грузии нужны изменения, какие-то сценарии, переворот. Премьер-министр Грузии подчеркнул, что это прямое вмешательство во внутренние дела республики.

Гарибашвили посоветовал властям Украины сперва позаботиться о себе и своей стране. Он подчеркнул, что Грузия позаботится о себе сама. Он также выразил мнение, что власти Украины недовольны тем, что Грузия «не включилась» в конфликт на Украине.

Ранее вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский заявил, что в республику прибыли воевавшие в Украине сторонники Михаила Саакашвили. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем в Тбилиси с украинского фронта прибыли бойцы печально известного «Грузинского легиона».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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