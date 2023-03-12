Пьяный студент ранил ножом двух девушек в общежитии в Приамурье

Следователи в Приамурье завели уголовное дело в отношении студента Амурского института железнодорожного транспорта в городе Свободный, который нанес ножевые ранения двум 17-летним девушкам, информирует следственное управление СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, инцидент произошел около 8.00 по местному времени в общежитии по улице Ленина. Учащийся 2006 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом девушек. Как сообщили СМИ, юноша попросил что-нибудь к чаю и схватился за нож, когда ему предложили булочку, передает РИА «Новости».

В сообщении говорится, что Следственным отделом по городу Свободный следственного управления Следственного комитета по Амурской области в отношении 16-летнего жителя города Шимановск возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В результате девушки госпитализированы, где им была оказана необходимая медицинская помощь. Одна из потерпевших в настоящее время отпущена домой. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле Свободненской городской прокуратуры.

Ранее в СК по Московской области сообщили, что молодой человек убит ножом в ходе конфликта в ресторане в подмосковном Подольске.

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