Politico: Разногласия растут между Украиной и США из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков»

Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков», информирует издание Politico со ссылкой на чиновников.

Чиновники рассказали изданию, что администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву о том, что некоторые насильственные акции за пределами территории Украины недопустимы, информирует РИА «Новости».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.

До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной, и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.

—