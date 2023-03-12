 

Politico: Разногласия растут между Украиной и США из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков»

12.03.2023, 16:43, Новости дня
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Между Киевом и Вашингтоном растут разногласия из-за Крыма, Артемовска и «Северных потоков», информирует издание Politico со ссылкой на чиновников.

Чиновники рассказали изданию, что администрация президента США Джо Байдена сообщила Киеву о том, что некоторые насильственные акции за пределами территории Украины недопустимы, информирует РИА «Новости».

Ранее немецкие СМИ сообщили, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» был осуществлен с помощью 15-метровой яхты Andromeda типа Bavaria Cruiser 50, арендованной на немецком острове Рюген группой неизвестных лиц.

До этого в западных СМИ появились сообщения о «вскрывшихся подробностях» теракта на «Северных потоках» в сентябре прошлого года. Согласно этим данным, подрыв газопроводов могла произвести «проукраинская группировка».

Газета ВЗГЛЯД писала, почему эту версию невозможно считать состоятельной, и чем вызваны такие попытки Запада свалить все на Киев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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