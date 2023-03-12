Жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Пушкину

В Риге на Ратушной площади проходит митинг за сохранение памятника поэту Александру Пушкину.

В сообщении Русского союза Латвии (РСЛ) в соцсетях говорится, что митинг в защиту памятника А.С. Пушкину в Риге организован активом РСЛ, участвуют представители (партии) «Согласия», Пушкинского общества и других организаций, передает РИА «Новости».

BNS сообщило, что около 200 человек собрались сегодня на пикет. Отмечается, что на мероприятии собрались в основном пожилые люди, и большинство из них русскоязычные. Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее», «Пушкин – наше все», «Don’t push the Pushkin, пишет «Интерфакс».

По информации агентства, перед зданием Рижской думы установлена небольшая сцена, оборудованная микрофонами и громкоговорителями, с которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики РСЛ. Там установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину. Несколько полицейских наблюдают за мероприятием.

Ранее в посольстве РФ в Риге заявили, что в свете появления петиции о демонтаже памятника Пушкину латвийское правительство может подумать о сносе монументов в честь классиков латвийской культуры, так как они пользовались русским языком.

Напомним, в Полтаве неизвестные осквернили памятник Пушкину – на монументе появились надписи белой и черной краской.

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