 

Жители Риги вышли на митинг против сноса памятника Пушкину

12.03.2023, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Риге на Ратушной площади проходит митинг за сохранение памятника поэту Александру Пушкину.

В сообщении Русского союза Латвии (РСЛ) в соцсетях говорится, что митинг в защиту памятника А.С. Пушкину в Риге организован активом РСЛ, участвуют представители (партии) «Согласия», Пушкинского общества и других организаций, передает РИА «Новости».

BNS сообщило, что около 200 человек собрались сегодня на пикет. Отмечается, что на мероприятии собрались в основном пожилые люди, и большинство из них русскоязычные. Собравшиеся держат плакаты с лозунгами «Депутат, не борись с прошлым, отвечай за настоящее», «Пушкин – наше все», «Don’t push the Pushkin, пишет «Интерфакс».

По информации агентства, перед зданием Рижской думы установлена небольшая сцена, оборудованная микрофонами и громкоговорителями, с которой произносятся речи. На мероприятие прибыли политики РСЛ. Там установлена инсталляция, изображающая мэра Риги Мартиньша Стакиса, стреляющего из пистолета в памятник Пушкину. Несколько полицейских наблюдают за мероприятием.

Ранее в посольстве РФ в Риге заявили, что в свете появления петиции о демонтаже памятника Пушкину латвийское правительство может подумать о сносе монументов в честь классиков латвийской культуры, так как они пользовались русским языком.

Напомним, в Полтаве неизвестные осквернили памятник Пушкину – на монументе появились надписи белой и черной краской.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.21 / Фукс показал документы, подтверждающие, что он вышел из гражданства РФ в 2017 году

18.02.22 / В ООН назвали главные угрозы для человечества

10.08.21 / Euronews – жители острова Эвбея из последних сил пытаются остановить огонь

17.02.21 / Дела Майдана. Суд разрешил досудебное расследование в отношении экс-руководителя милиции Киева

08.08.20 / США ввели санкции против главы Гонконга и десяти чиновников за подрыв демократии

22.10.20 / Компания OnePlus выпустит новый флагманский смартфон

04.12.20 / Улучшение редактирования генов с новым вариантом CRISPR/Cas9

04.03.22 / На Украине заявили о пожаре рядом с Запорожской АЭС

10.05.21 / Назначена дата выборов президента Израиля

04.06.21 / Коммуникационную платформу Трампа закрыли навсегда. Она просуществовала меньше месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика