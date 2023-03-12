 

В Киеве не подтвердили сведения о плане Запада дать гарантии в обмен на переговоры

12.03.2023, 15:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дискуссия по поводу мирных переговоров с Москвой в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада может быть и обговаривается между союзниками, но у таких переговоров не может быть предварительных условий, сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimanche.

По ее словам, на данный момент гарантии безопасности для Украины рассматриваются как укрепление обороноспособности страны по завершении конфликта, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь.

Европейская пресса все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10.20 / Азербайджанские военные вплотную приблизились к городу Шуши в Карабахе

15.08.20 / Спецтехника начала покидать центр Минска

18.01.22 / Политика: Российская армия покажет НАТО свою решимость и скорость реакции

31.01.23 / Врио главы “ДНР” Пушилин заявил, что страны НАТО вступили в прямую конфронтацию с Россией (поэтому и проигрываем)

17.06.21 / Нидерланды заявили о непричастности истребителя ВВС Украины к крушению рейса MH17

17.01.22 / В компании Oppo объявлено о грядущем выходе нового смартфона Reno6 Lite с процессором Snapdragon 662 и тройной камерой

02.04.21 / Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной, чтобы давить психологически – Волкер

17.05.21 / США закрыли последнее консульство в России. Теперь посольство в Москве станет единственным диппредставительством США в РФ

09.06.21 / Sky News – статуи раздора — после массового сноса памятников британское общество в поисках исторического компромисса

31.08.20 / Эксперт объяснил угрозу Трампа силой подавить погромы в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика