В Киеве не подтвердили сведения о плане Запада дать гарантии в обмен на переговоры

Дискуссия по поводу мирных переговоров с Москвой в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада может быть и обговаривается между союзниками, но у таких переговоров не может быть предварительных условий, сообщила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию Journal du Dimanche.

По ее словам, на данный момент гарантии безопасности для Украины рассматриваются как укрепление обороноспособности страны по завершении конфликта, передает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что положение Киева на мирных переговорах будет определяться на поле боя, поэтому необходимо увеличить военную помощь.

Европейская пресса все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.

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