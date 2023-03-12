 

Власти: Трое жителей Перевальска в ЛНР погибли, еще девять ранены в результате обстрела ВСУ

12.03.2023, 15:20, Новости дня
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Трое жителей города Перевальска в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли, еще девять, включая детей, получили ранения в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.

По его словам, в результате обстрела трое погибших, шесть человек получили ранения, из них трое несовершеннолетние еще трое самостоятельно обратились в алчевскую больницу, передает РИА «Новости».

Михайлов сообщил, что удар украинских войск пришелся по району автовокзала, где нет никаких военных частей, били шрапнелью, что говорит о целенаправленной атаке на мирных жителей.

Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) из артиллерии калибра 155 мм.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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