Московский международный дом музыки сообщил об отмене организаторами творческого вечера журналиста Познера

Творческий вечер журналиста Владимира Познера, запланированный на 8 апреля в Москве, отменен по инициативе организаторов, сообщил Московский международный дом музыки.

На сайте Московского международного дома музыки опубликовано заявление, в котором говорится, что мероприятие, ранее перенесенное с 26 ноября 2022 года, отменено. Информационно-справочная служба Дома музыки уточнила, что мероприятие было отменено по инициативе организаторов, а не Дома музыки, который лишь предоставляет организаторам площадку. В сообщении также говорится, что возврат денежных средств за приобретенные билеты осуществляется до 17 апреля включительно, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник секретарь Союза журналистов РФ (СЖР) Тимур Шафир назвал дикими и неэтичными слова Познера о журналистах.

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