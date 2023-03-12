 

Глава Минкульта Украины Ткаченко сообщил о намерении подвергнуть имущество Киево-Печерской лавры «ревизии»

12.03.2023, 0:50, Новости дня
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Движимое имущество Киево-Печерской лавры, в том числе мощи святых, ждет отдельная ревизия, сообщил министр культуры и информполитики Украины Александр Ткаченко.

Ткаченко сообщил в эфире телеканала «1+1», что, кроме недвижимого имущества, в Киево-Печерской лавре есть еще более 800 экземпляров, в том числе мощи святых. Он подчеркнул, что в отношении таковых будет проведена отдельная ревизия, передает РИА «Новости».

Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и международным организациям с призывом защитить Киево-Печерскую лавру.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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