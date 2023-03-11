 

В МИД России объяснили, как проходит оплата в российских консульских учреждениях в Германии

11.03.2023, 19:10, Новости дня
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МИД РФ назвал фейками сообщения, каким образом российские консульские учреждения в ФРГ взимают плату за предоставляемые россиянам услуги, и объяснил процедуру.

В МИД указали на распространяемые фейковые публикации о работе российских консульских учреждений (РКЗУ) в ФРГ, которые якобы отказываются принимать у россиян рубли в качестве платы за предоставляемые услуги. В министерстве подчеркнули, что согласно регламенту, оплата за совершение консульских действий в российских консучреждениях за рубежом осуществляется в местной валюте страны пребывания. При этом ставки сборов определены постановлением правительства РФ в долларах США, которые конвертируются в местную валюту. В МИД пояснили, что возможности приема платежей в рублях у консульств за рубежом нет, потому что там нет рублевых счетов, передает ТАСС.

«Консульские учреждения РФ в Германии с удовольствием принимали бы к оплате карту МИР, вот только после введения санкций российским консульствам было отказано германской стороной даже в обслуживании в платежных системах Visa и Mastercard, не говоря уже о картах МИР», – заявили в МИД России.

В министерстве пояснили, что консулам разрешили использование только так называемые EC-карты, так называемые дебетовые карты, выдаваемые германскими банками с привязкой к другой мастер-карте. ЕС картой можно расплатиться по всей Европе почти во всех магазинах.

В министерстве пояснили, если такой карты нет или если заявитель приехал из сопредельного государства, РКЗУ разрешают либо оплатить предоставляемую услугу банковским переводом, либо наличными.

В этой связи в министерстве призвали россиян не поддаваться на информационные провокации и вбросы анонимных Telegram-каналов.

Напомним, США заявили, что намерены применять санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы «Мир» за пределами России.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из РФ американские платежные системы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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