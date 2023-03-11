 

Американский ветеран Дрейвен призвал Киев к миру с Россией после видео из Крыма

11.03.2023, 19:10, Новости дня
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Москва и Киев могли бы жить в мире и согласии, если бы не коварный план Запада, сообщил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен, посмотрев видеоролик с крымским пейзажем.

Ветеран обратил внимание на красоту Крыма, и заявил, что мир между двумя странами был бы таким простым делом, если бы злой язык нашептывал Украине иное, передает РИА «Новости».

По мнению военного, западные лидеры приложили максимум усилий, чтобы Украина не согласилась на российские условия урегулирования конфликта. Дрейвен отметил, что просто нужно было признать Крым российским, Донбассу дать нейтралитет, а Украине – нейтральный статус.

Он также считает, что США и союзники уже осознали, что Россия побеждает, но отступать не будут, а режим Зеленского «продал душу Западу».

Ранее американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не смирится с поражением на Украине, поскольку вкладывал в нее огромные средства, поэтому конфликт с Россией на этом не остановится.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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