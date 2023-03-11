Американский предприниматель Илон Маск не исключил покупку обанкротившегося банка SVB
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Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), он заявил, что открыт для этой идеи.
Маск заявил, что открыт для идеи купить SVB и сделать электронным банком. Так он ответил на комментарий пользователя соцсети, которой владеет Маск, передает РИА «Новости».
Ранее Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC) сообщила, что назначена внешним управляющим Silicon Valley Bank. SVB – самый крупный банк, рухнувший в США после финансового кризиса.
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