 

В Киеве ввели отключение электроэнергии после повреждения энергообъектов

11.03.2023, 12:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В столице Украины начали стабилизационное отключение электричества из-за повреждений энергообъектов сети, информирует украинский энергохолдинг ДТЭК.

Уточняется, что в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов свет отключают по утвержденному графику. Из-за поврежденного оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям районов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал холдинга.

Напомним, ранее ВС РФ нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры «массированный удар возмездия» из-за теракта в Брянской области. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.06.21 / В Новосибирске возбудили дело против сбившего ребенка самокатчика

12.08.21 / Эксперты: Взывая к президенту, «Голос» вводит общество в заблуждение

17.12.20 / Роман Цимбалюк: Скука. Пресс-конференция Путина была без эмоций и без единого яркого вопроса

27.02.21 / Винник: Года в четыре я воткнул кабель в розетку, мне сжало руку – и я начал гореть. Дым, кровь. Спасла мама

31.07.20 / Онлайн-защиту проектов конкурса «Моя страна – моя Россия» запланировали на август

01.02.22 / В Киеве испугались вторжения РФ в Чернобыль

23.08.21 / Мишустин обсудил с премьером Белоруссии углубление интеграции в Союзном государстве

06.12.21 / “Расчистить “авгиевы конюшни” за несколько часов вряд ли возможно”. В Кремле не ждут прорыва от переговоров Путина и Байдена

03.08.21 / Сталлоне презентовал кольцо собственного дизайна и объявил о продолжении боевика “Неудержимые”

13.10.22 / Представитель госдепартамента Прайс: США не будут от имени Киева договариваться с Москвой о разрешении конфликта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика