 

Марочко: Сотню неподготовленных украинских мобилизованных якобы отправили в зону боевых действий под Кременную

11.03.2023, 9:40, Новости дня
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Украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко сообщил РИА «Новости», что «свежемобилизованные гражданские лица» прибыли южнее населенного пункта Кременная. По его словам, никакого специализированного обучения они не проходили, их отправили в зону боев почти сразу после мобилизации.

Как сказал подполковник народной милиции ЛНР в отставке, новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигон.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил для контрнаступления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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