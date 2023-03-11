 

Педофил Риттер: Скоро у ВСУ закончатся боеприпасы, и тогда все будет кончено

11.03.2023, 9:40, Новости дня
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У вооруженных сил Украины в ближайшее время закончатся боеприпасы, что приведет к их окончательному поражению, сообщил осужденный за педофилию бывший офицер разведки морской пехоты США и любимый Кремлем Скотт Риттер.

Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что с нехваткой боеприпасов Запад ничего поделать не может, как бы ни пытался. По его словам, запас боеприпасов у Украины иссякнет уже летом. Когда это произойдет, «все будет кончено», передает РИА «Новости» слова американского офицера.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине. Власти Украины заявили, что этого недостаточно, и потребовали выделить на эти цели 4 млрд евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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