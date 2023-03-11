 

Легенда английского футбола Линекер отстранен от эфира Би-би-си за сравнение членов правительства Британии с нацистами

11.03.2023, 6:55, Новости дня
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Бывший нападающий сборной Англии по футболу, спортивный комментатор Гари Линекер отстранен от эфира после того, как сравнил членов правительства Великобритании с нацистами, сообщила Би-би-си.

Линекер ведет программу «Матч дня» и является самым высокооплачиваемым ведущим на Би-би-си. Как внештатный сотрудник он не обязан следовать принципам корпорации так же строго, как ведущие, входящие в штат, передает ТАСС.

На днях он раскритиковал власти Великобритании за иммиграционную политику – Линекер сообщил в соцсетях, что риторика правительства, которое собралось лишить большинство нелегалов права обращаться за убежищем, «напоминает ту, что использовалась в Германии в 30-е годы».

Би-би-си заявила, что Линекер не будет вести «Матч дня», пока не удастся договориться об «общей четкой позиции по поводу использования им социальных сетей». Линекеру вменяют в вину нарушение принципов Би-би-си, в соответствии с которыми ему не следовало «занимать чью-либо сторону в вопросах партийной политики или участвовать в политических спорах».

Sky News сообщает, что с самим Линекером это решение не согласовали. Бывший футболист не собирается извиняться за свои слова. Еще один бывший английский футболист Иан Райт при этом объявил, что в знак солидарности с Линекером прекратит сотрудничать с Би-би-си.

В 2018 году Линекер на русском языке прокомментировал твит президента США Дональда Трампа. Трамп сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «Америку снова уважают». На это Линекер ответил по-русски: «Ты шутишь». До этого он заявил, что «Марадона рискует стать посмешищем».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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