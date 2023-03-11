Республиканцы в Палате представителей США назвали подготовленный администрацией Байдена проект бюджета «мертворожденным»

Представители Республиканской партии, которая контролирует Палату представителей Конгресса США, заявили, что не собираются принимать подготовленный администрацией Джо Байдена проект бюджета.

Республиканцы назвали проект «мертворожденным». Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти счел его «безрассудным предложением» и призвал снизить «расточительные государственные траты», пишет «Российская газета».

Напомним, в проекте бюджета на 2024 год, представленном Белым домом, предлагается утвердить расходы в размере 6,8 трлн долларов при доходах на уровне 5 трлн с очередным ростом дефицита.

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