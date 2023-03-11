Российский расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пункт украинских сил на Запорожском направлении

На Запорожском направлении «кочующий» расчет РСЗО «Торнадо-Г» Вооруженных сил РФ уничтожил украинский наблюдательный пункт, сообщил командир подразделения.

Наблюдательный пост вооруженных сил Украины выявили с помощью беспилотника. Экипаж РСЗО, находившийся в 200–300 м от огневой позиции, «выдвинулся и нанес огневое поражение». БПЛА подтвердил поражение цели, передает РИА «Новости».

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