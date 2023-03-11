 

Российский расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пункт украинских сил на Запорожском направлении

11.03.2023, 6:55, Новости дня
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На Запорожском направлении «кочующий» расчет РСЗО «Торнадо-Г» Вооруженных сил РФ уничтожил украинский наблюдательный пункт, сообщил командир подразделения.

Наблюдательный пост вооруженных сил Украины выявили с помощью беспилотника. Экипаж РСЗО, находившийся в 200–300 м от огневой позиции, «выдвинулся и нанес огневое поражение». БПЛА подтвердил поражение цели, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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