Российский расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил наблюдательный пункт украинских сил на Запорожском направлении
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На Запорожском направлении «кочующий» расчет РСЗО «Торнадо-Г» Вооруженных сил РФ уничтожил украинский наблюдательный пункт, сообщил командир подразделения.
Наблюдательный пост вооруженных сил Украины выявили с помощью беспилотника. Экипаж РСЗО, находившийся в 200–300 м от огневой позиции, «выдвинулся и нанес огневое поражение». БПЛА подтвердил поражение цели, передает РИА «Новости».
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