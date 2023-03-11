Лукашенко счел ситуацию на границе Белоруссии и Польши частью попыток США уничтожить Европу

Введенные Варшавой ограничения на перемещение грузовых автомобилей через белорусско-польскую границу вызывают недовольство и на Западе, и на Востоке, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я думаю, что, как бы американцы ни пытались уничтожить Европу, в том числе этим гадким методом, все равно Европе придется, особенно полякам, здесь отступить», – приводит слова Лукашенко ТАСС со ссылкой на ОНТ.

Он заявил, что из-за «бешенства поляков на границе» недовольны как страны Востока, так и страны Запада, включая Германию. При этом действия Польши меньше всего вредят самой Белоруссии, сказал Лукашенко. Больше же остальных страдают Китай, Казахстан, даже Турция и ОАЭ. Как сообщил президент, «все восстали против этого», передает РИА «Новости».

Лукашенко пояснил, что транзиту через Белоруссию нет альтернатив – в Украине продолжается конфликт, а маршруты через Африку или Северную Европу чересчур длинные. «Никуда не денешься. Огромные убытки, особенно немцы несут», – сказал он.

Напомним, из шести автомобильных пунктов пропуска на границе Польши и Белоруссии работает только один – «Тересполь» («Брест»), через который идет движение пассажирского транспорта. Остальные закрыты по инициативе Польши. Польские военные расставляют противотанковые ежи на дорогах из Белоруссии.

—