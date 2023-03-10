 

Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей

10.03.2023, 23:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», сообщил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.

На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».

Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как сообщил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.20 / “Карантин выходного дня” – даже не полумера”. Главврач госпиталя МВД рассказал, нужно ли в Украине вводить локдаун

30.12.20 / «Ансат-М» с увеличенной дальностью совершил первый полет

11.03.23 / Депутат Госдумы призвал Макрона не забывать, как русская армия зашла в Париж

15.08.21 / Президент Афганистана ушел в отставку

24.09.21 / В мире растет спрос на системы охлаждения космических процессоров

19.03.21 / В Офисе генпрокурора обсудили экологию на оккупированных территориях Украины

27.01.21 / Закидавшему коктейлями Молотова студию бразильцу отказали в убежище в России

02.08.20 / Crew Dragon с астронавтами совершил посадку в Мексиканском заливе

20.12.21 / Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

24.07.21 / Голубовская сообщила о попадании в реанимацию украинца, привитого от COVID-19 препаратом Pfizer

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика