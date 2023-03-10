Американский сенатор Манчин заявил о желании полностью лишить Россию доступа к мировым рынкам энергоносителей

Если российскую нефть «убрать с рынка», это окажется «благословением для демократии и свобод людей», сообщил глава комитета по энергетике и природным ресурсам американского Сената Джо Манчин.

На международной энергетической конференции CERA Week в Хьюстоне Манчин заявил, что США, по его мнению, в состоянии полностью заместить российские нефть и газ в Европе. Сенатор обвинил Россию в том, что она якобы использует нефть «как оружие».

Манчин признался, что хотел бы полностью лишить Россию возможности продавать энергоносители на мировых рынках. Однако, как сообщил сенатор, государства сами должны принимать решения в данном вопросе, передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что американские власти в частном порядке призывают крупнейших нефтетрейдеров продолжать перевозить российскую нефть и не бояться сделок с нею, чтобы сохранить стабильность на рынке нефти.

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