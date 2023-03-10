 

Легойда: Требование к монахам УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру является апогеем беззакония

10.03.2023, 20:20, Новости дня
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Требование к монахам канонической Украинской православной церкви (УПЦ) оставить Киево-Печерскую лавру будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, это решение – апогей беззакония, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

В своем Telegram-канале Легойда написал, что на протяжении последних лет в Украине творится беззаконие в отношении миллионов верующих, а решение выгнать УПЦ из Киево-Печерской лавры является апогеем этого беззакония.

Он напомнил, что на УПЦ усиливалось давление, были захваты, поджоги и осквернения храмов, нападения на священников и угрозы.

«Изгнание канонической Церкви из Киево-Печерской лавры будет навсегда вписано в историю антицерковных гонений, этот безжалостный акт преследования будут помнить верующие во всем мире», – написал Легойда, добавив, что Русская православная церковь (РПЦ) «молитвой и сердцем с теми, кого изгоняют из великой святыни».

Ранее священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали покинуть Киево-Печерскую лавру. Соответствующее предупреждение поступило от и. о. гендиректора национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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