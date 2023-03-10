Захарова: У США не получится «не увидеть» гонения на УПЦ

У американской администрации не получится не заметить гонения киевского режима на каноническую православную церковь в связи с выдворением монахов из Киево-Печерской лавры, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госдепартамент США «живо реагирует» на факты религиозных притеснений в других случаях, указала Захарова в своем Telegram-канале.

Обычно этим занимается соответствующий отдел американского внешнеполитического ведомства, добавила дипломат.

Сейчас «не увидеть» гонения на УПЦ у США не получится, заключила Захарова.

Напомним, монахов канонической УПЦ обязали покинуть здания монастыря Киево-Печерской лавры до 29 марта.

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