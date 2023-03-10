 

Пригожин жалуется: ВСУ готовят контрнаступление у Бахмута (Артемовска по версии СССР)

10.03.2023, 18:58, Новости дня
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Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовск (Бахмут), сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, сообщил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.

Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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