Пригожин жалуется: ВСУ готовят контрнаступление у Бахмута (Артемовска по версии СССР)
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Украинская сторона намеревается организовать наступление в районе города Артемовск (Бахмут), сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Вооруженные силы Украины действительно готовят контрнаступление, и российские войска делают все, чтобы этого не произошло, сообщил Пригожин, передает ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ сосредотачивают силы для контрнаступления.
Между тем военкоры сообщили, что ВСУ предпринимают безуспешные попытки контрнаступления по линии соприкосновения, в южных кварталах Артемовска идут тяжелые бои.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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