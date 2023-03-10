Мужчина с топором ранил двух человек в московском парке

Человек с топором ранил двоих в парке в северной части столицы, его удалось задержать, сообщили в московской прокуратуре в пятницу.

Инцидент произошел в парковой зоне рядом с улицей Новая Ипатовка, 65-летний нападавший в ходе конфликта нанес топором удары двум мужчинам, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Одного потерпевшего 1957 года рождения госпитализировали после нападения, второму оказали медицинскую помощь.

Подозреваемого удалось установить и задержать.

В феврале в Казахстане ученик принес в школу нож и топор и ранил трех других учащихся.

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