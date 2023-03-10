Политолог Скачко объяснил подоплеку задержания экс-главы компании «Антонов»

Уголовное преследование может ждать руководство любого высокотехнологичного украинского предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее СБУ задержала экс-главу авиапредприятия «Антонов» Сергея Бычкова.

«Украинские силовики сознательно «рубят» высокотехнологичные предприятия, чтобы сотрудники компаний вместе со своими разработками не уехали в Россию, Китай, Иран и Индию. Они действуют по принципу «так не доставайся же ты никому». Таким образом Запад препятствует отъезду специалистов и технологий к потенциальным противникам», – считает киевский политолог Владимир Скачко.

«Помните, как в начале 2000-х США обвинили Украину в продаже Ираку станций пассивной радиотехнической разведки «Кольчуга»? С тех пор Вашингтон усиливает давление на украинский военно-промышленный комплекс. Сегодня все это приобретает новые масштабы», – дообавил эксперт.

«Что будет с «Антоновым»? Думаю, все самое ценное с предприятий вывезут на Запад. А оставшиеся мощности предприятий урежут, чтобы они могли выполнять какие-то простые работы. Возможно, «Антонов» станет филиалом какой-то западной авиакомпании», – считает аналитик.

«Кстати, подобное уголовное преследование может ждать руководство и любого другого украинского предприятия. Так что в действиях СБУ есть и элемент запугивания остальных украинских специалистов», – отметил собеседник.

«Само же обвинение против руководства «Антонова» смешное: даже в Украине с ее бардаком сотрудники предприятия не могли бы возразить силовикам из Нацгвардии, чтобы те подготовили комплекс сооружений к возможной обороне», – указал собеседник.

«Кстати, происходящее говорит и о том, что американская разведка еще до начала СВО извещала офис Зеленского и украинских силовиков о возможном начале спецоперации, в том числе – в районах Киевской области. Но они ничего не сделали для того, чтобы пойти по пути дэскалации в Донбассе и вернуться к полноценному переговорному процессу», – заключил Скачко.

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего директора авиапредприятия «Антонов» Сергея Бычкова и начальника безопасности по фамилии Нетесов, оба они арестованы. Об этом сообщается на информационных ресурсах СБУ.

Украинская генпрокуратура также считает, что в январе-феврале 2022 года они не допустили бойцов нацгвардии на аэродром в Гостомеле Киевской области для усиления противовоздушной и наземной защиты. По версии следствия, это привело захвату аэродрома российским силами и уничтожению крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 «Мрия».

Ранее капитан «Мрии» Дмитрий Антонов рассказал, как в январе 2022 года руководству госпредприятия предлагали спасти самолет, но топ-менеджмент предприятия предпочел спастись сам.

Напомним, в ходе боевых действий под Киевом Украина собственными руками уничтожила «Мрию», доставшуюся стране в наследство от СССР. Домашний аэродром концерна «Антонов» в 25 километрах к северо-западу от центра украинской столицы был занят бойцами российского спецназа 24 февраля – в первый же день спецоперации.

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