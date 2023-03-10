СМИ: Иран и Саудовская Аравия решили открыть посольства в течение двух месяцев
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Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами, они планируют открыть посольства в течение двух месяцев, сообщило агентство «Тасним».
Агентство пишет, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине, где приняли трехстороннее заявление, передает ТАСС.
Уточняется, что страны договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства в течение максимум двух месяцев.
Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как Эр-Рияд казнил 47 человек. Среди казненных были один из лидеров ячейки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани и шиитский проповедник ан-Нимр.
В Тегеране после этого разгромили саудовское посольство. Но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия.
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