 

СМИ: Иран и Саудовская Аравия решили открыть посольства в течение двух месяцев

10.03.2023, 16:10, Новости дня
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Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами, они планируют открыть посольства в течение двух месяцев, сообщило агентство «Тасним».

Агентство пишет, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине, где приняли трехстороннее заявление, передает ТАСС.

Уточняется, что страны договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольства в течение максимум двух месяцев.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как Эр-Рияд казнил 47 человек. Среди казненных были один из лидеров ячейки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани и шиитский проповедник ан-Нимр. 

В Тегеране после этого разгромили саудовское посольство. Но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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