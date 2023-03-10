 

Рогов заявил об обстрелах ВСУ территории вблизи с ЗАЭС

10.03.2023, 16:10, Новости дня
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Украинские военные обстреляли окрестности Запорожской атомной электростанцией и сам город Энергодар в пятницу, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В районе промышленной зоны рядом с ЗАЭС были слышны звуки не менее семи разрывов украинских снарядов, сообщил Рогов, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ обстреливают город из тяжелой артиллерии калибра НАТО.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал, что 8 марта украинские военные специально подожгли сухой камыш у береговой линии в Энергодаре, возгорание угрожало питающим город подстанциям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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