 

Лавров заявил о решении Запада вести гибридную войну против России на смерть

10.03.2023, 14:46, Новости дня
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Запад намерен вести гибридную войну против РФ не на жизнь, а на смерть, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, в отношении РФ применяют агрессивные риторику, выражения и действия, которые проявляются в незаконных санкциях, передает ТАСС.

Лавров добавил, что Запад ожидал предлога, чтобы «вцепиться» в Россию из-за того, что Москва стала самостоятельным игроком на международной арене. Отношение стали негативным из-за того, что Москва имеет серьезные морально-политические позиции, а также выступает с позиции справедливости. 

Ранее в ходе интервью Лавров пообещал, что Россия даст ответ на блокировку расследования взрыва на «Северных потоках».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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