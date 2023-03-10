Лавров заявил о решении Запада вести гибридную войну против России на смерть

Запад намерен вести гибридную войну против РФ не на жизнь, а на смерть, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в передаче «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, в отношении РФ применяют агрессивные риторику, выражения и действия, которые проявляются в незаконных санкциях, передает ТАСС.

Лавров добавил, что Запад ожидал предлога, чтобы «вцепиться» в Россию из-за того, что Москва стала самостоятельным игроком на международной арене. Отношение стали негативным из-за того, что Москва имеет серьезные морально-политические позиции, а также выступает с позиции справедливости.

Ранее в ходе интервью Лавров пообещал, что Россия даст ответ на блокировку расследования взрыва на «Северных потоках».

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