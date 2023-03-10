МВД Германии: Стрелявший у центра «Свидетелей Иеговы» действовал один
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Открывший огонь по людям в центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ и признана экстремистской) в Гамбурге действовал в одиночку, сообщил глава МВД города Энди Гроте.
Стрелок действовал в одиночку, сказал Гроте, передает ТАСС.
В результате трагедии погибли минимум восемь человек, 24 получили ранения, состояние семерых оценивается как тяжелое. Полицейские города выдвинули версию, по которой нападавший покончил с собой.
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