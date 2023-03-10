 

МВД Германии: Стрелявший у центра «Свидетелей Иеговы» действовал один

10.03.2023, 14:46, Новости дня
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Открывший огонь по людям в центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ и признана экстремистской) в Гамбурге действовал в одиночку, сообщил глава МВД города Энди Гроте.

Стрелок действовал в одиночку, сказал Гроте, передает ТАСС.

В результате трагедии погибли минимум восемь человек, 24 получили ранения, состояние семерых оценивается как тяжелое. Полицейские города выдвинули версию, по которой нападавший покончил с собой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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