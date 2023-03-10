МВД Германии: Стрелявший у центра «Свидетелей Иеговы» действовал один

Открывший огонь по людям в центре религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ и признана экстремистской) в Гамбурге действовал в одиночку, сообщил глава МВД города Энди Гроте.

Стрелок действовал в одиночку, сказал Гроте, передает ТАСС.

В результате трагедии погибли минимум восемь человек, 24 получили ранения, состояние семерых оценивается как тяжелое. Полицейские города выдвинули версию, по которой нападавший покончил с собой.

—