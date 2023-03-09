FT: Клиенты из Китая начали отказываться от размещения средств в Швейцарии после антироссийских санкций

Китайские клиенты начали покидать самые крупные швейцарские банки из-за опасений возможных санкций, аналогичных тем, которые ввели против России, информирует Financial Times со ссылкой на банкиров.

Отказ от заведения счетов в Швейцарии последовал от сотен клиентов, которые ранее планировали держать деньги в этой стране, сказал член совета директоров одного из швейцарских банков Financial Times, передает «Российская газета».

Эти данные подтвердили собеседники шести других крупнейших банков страны, входящих в десятку лучших. Многие из них выказали опасения о том, что из-за этого может замедлиться развитие бизнеса.

Отмечается, что на долю богатых азиатских клиентов приходится 10% ВВП Швейцарии.

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