FT: Клиенты из Китая начали отказываться от размещения средств в Швейцарии после антироссийских санкций
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Китайские клиенты начали покидать самые крупные швейцарские банки из-за опасений возможных санкций, аналогичных тем, которые ввели против России, информирует Financial Times со ссылкой на банкиров.
Отказ от заведения счетов в Швейцарии последовал от сотен клиентов, которые ранее планировали держать деньги в этой стране, сказал член совета директоров одного из швейцарских банков Financial Times, передает «Российская газета».
Эти данные подтвердили собеседники шести других крупнейших банков страны, входящих в десятку лучших. Многие из них выказали опасения о том, что из-за этого может замедлиться развитие бизнеса.
Отмечается, что на долю богатых азиатских клиентов приходится 10% ВВП Швейцарии.
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