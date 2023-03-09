 

Палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию о выводе американских войск с территории Сирии

09.03.2023, 4:05, Новости дня
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Палата представителей Конгресса США не приняла резолюцию с требованием к администрации Соединенных Штатов Джо Байдена вывести все американские войска с территории Сирии не позднее 180 дней после утверждения документа.

Документ поддержали всего 103 конгрессмена, против выступил 321 законодатель. Инициативу в феврале представил член Палаты представителей от Республиканской партии США Мэтт Гетц из штата Флорида. Он подчеркнул, что Конгресс Соединенных Штатов не давал разрешения на применение американских сил в боях на сирийской территории, передает ТАСС.

По имеющимся у Гетца данным, в декабре 2022 года на территории Сирии находились около 900 американских военных. Конгрессмен подчеркнул, что Соединенные Штаты не ведут войну ни против Сирии, ни на стороне Дамаска. В связи с этим конгрессмен потребовал от Байдена вывести все американские силы с территории Сирии.

Напомним, 19 февраля ракетному обстрелу в Сирии подверглась американская военная база, находящаяся рядом с нефтяными месторождениями Конико и Аль-Омар. В июле 2022 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу обвинил Соединенные Штаты в захвате районов Сирии ради незаконной добычи полезных ископаемых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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