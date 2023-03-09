Разведка США заявила о «наращивании помощи» Китая России в контексте СВО

Москва и Пекин усилили сотрудничество во всех секторах, КНР «помогает РФ в контексте СВО на Украине», сообщила глава национальной разведки США Эврил Хейнс.

Вашингтон не считает, что Москва и Пекин станут такими же союзниками, какие есть у стран в НАТО, но наращивание взаимодействия фиксируется во всех секторах, сообщила Хейнс, передает ТАСС.

Она добавила, что Китай якобы оказывает помощь «России в контексте конфликта». При этом Китай якобы не стремится «делать это так же публично», как в другой ситуации, поскольку учитывает риски для репутации.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что Пекин изучает возможность передачи Москве беспилотников и артиллерийских систем для нужд СВО.

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