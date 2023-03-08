 

В ООН призвали расследовать подрыв «Северных потоков»

08.03.2023, 23:00, Новости дня
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Публикации на тему взрывов на «Северных потоках» не могут оцениваться в ООН, Организация призывает соответствующие структуры провести расследования по этому вопросу, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Подрыв газопроводов должен быть расследован разными компетентными властями, у ООН нет данных из первых рук о причастности к этому некоей проукраинской группировке, потому она не может оценить публикации на тему, сказал Хак, передает ТАСС.

Но такие публикации вызывают обеспокоенность, если предположить, что за подрывами действительно стоит некая группировка. Потому это нужно расследовать соответствующим властям.

Ранее британская газета Times сообщила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших «Северный поток» и «Северный поток – 2», спонсировало лицо, не связанное с украинским президентом Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что эти материалы могут быть лишь отвлечением внимания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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