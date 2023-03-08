 

Представитель силовых ведомств ДНР: Рэпер Птаха попал под обстрел в прифронтовой зоне Донецкой народной республики

08.03.2023, 23:00, Новости дня
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Приехавший к бойцам в Донбассе с концертом рэпер Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, попал под обстрел в прифронтовой зоне на территории Донецкой народной республики, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.

Представитель силовых ведомств Донецкой народной республики рассказал, что Птаха поехал к бойцам с концертом и попал под обстрел, после чего связь с ним прервалась, передает ТАСС.

Ранее в среду ВСУ обстреляли действующий детский центр в Донецке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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