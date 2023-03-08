В Стамбуле загорелось рыболовецкое судно под российским флагом

Рыболовное судно под флагом РФ в Стамбуле охватил пожар, оно находится на верфи на ремонте, сообщила турецкая газета.

Возгорание началось около 19.00 мск на верфи в районе Тузла, длина судна составляет 120 метров, сообщило издание Milliyet, передает РИА «Новости».

В район направились пожарные бригады из районов Тузлы, Пендика, Картала и Орханлы.

Между тем агентство DHA сообщило, что с водного судна эвакуировали экипаж.

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