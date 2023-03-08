Японское аэрокосмическое агентство нашло объяснение неудачи с пуском ракеты H3

Запуск японской ракеты-носителя H3 прошел неудачно из-за электропитания, что вызвало проблемы с запуском двигателя второй ступени, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

В ракете после отделения первой ступени прошел сигнал, предписывающий запустить двигатель второй ступени, но возникла проблема в электропроводке, передает ТАСС со ссылкой на JAXA.

Подтверждением этой версии являются перепады напряжения в системе питания.

Во вторник JAXA сообщило, что решило провести самоуничтожение ракеты H3 после того, как у нее не получилось запустить двигатель второй ступени.

Предыдущий запуск проходил 17 февраля, он также обернулся провалом, поскольку носитель не смог оторваться от земли. Первоначально стартовать ракета должна была в 2020 году, но запуск отложили.

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