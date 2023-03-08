 

Страны НАТО подписали с ВПК контракты на расширение поставок боеприпасов

08.03.2023, 16:00, Новости дня
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Страны-члены НАТО уже подписали контракты с военно-промышленным комплексом на расширение производства боеприпасов, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав военных ведомств государств-членов альянса.

Он также указал, что ряд государств НАТО уже запустил проекты совместной закупки и хранения боеприпасов. Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо расширить производство, его нынешний уровень по сравнению с расходами в ходе боевых действий в Украине неудовлетворителен, информирует ТАСС.

Ранее СМИ писали, что США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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