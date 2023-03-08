Страны НАТО подписали с ВПК контракты на расширение поставок боеприпасов

Страны-члены НАТО уже подписали контракты с военно-промышленным комплексом на расширение производства боеприпасов, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на неформальную встречу глав военных ведомств государств-членов альянса.

Он также указал, что ряд государств НАТО уже запустил проекты совместной закупки и хранения боеприпасов. Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо расширить производство, его нынешний уровень по сравнению с расходами в ходе боевых действий в Украине неудовлетворителен, информирует ТАСС.

Ранее СМИ писали, что США не готовы к противостоянию с Россией и Китаем из-за сокращения производства нового оружия и боеприпасов.

—